‏‫مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي يحتفي بحصاد ” عام التميز “‬

سعيد العجل(صدى):

احتفى مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمرور عام على افتتاحه. وتم خلال الحفل إطلاق جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية المنظمة من المستشفى من خلال مركز أبحاث العلوم الصحية بالجامعة، وخصصت الجائزة لأبحاث صحة المرأة في المملكة ترجمة للرؤية الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التوسع والتميز البحثي وتهيئة البيئة البحثية المحفزة. ‬

وقال الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة ، المدير العام التنفيذي ، ان تشغيل مستشفى الملك عبد الله إضافة مهمة للمستشفيات الجامعية في المملكة، حيث يشكل عنصرا حيوياً في جامعة الأميرة نورة ، برؤية طموحة في أن يكون نموذجاً يحتذى ، من خلال الرسالة المتميزة والقيم السامية ضمن الأهداف المستقبلية التي أنشئ من أجلها، وتتكامل مكونات المستشفى لتحقيقها من خلال تكوين تصور جديد ومختلف للخدمات الصحية والتعليمية.

ووصف أبوعباة ما يحدث في المستشفى منذ الافتتاح بأنه ” عام التميز ” ، أن الانجازات العديدة التي حققها المستشفى خلال عام، وشهادات الجودة والاعتمادة التي حصل عليها ، تعد قياسية، وتجسد الرعاية الكريمة التي تحيط بها القيادة الرشيدة ، التعليم الطبي وكل شأن يهم المواطن وتقديم الخدمة الكافية له، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي، الذي يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، هو أن يصبح المستشفى نموذجا يحتذي به بين المستشفيات الجامعية في مجالات الرعاية الصحية والتدريب والأبحاث‪.‬

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في 29 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 28 مارس 2017م ، ويضم مراكز وعيادات متميزة متكاملة في مختلف التخصصات وعيادات خارجية وغرف تنويم وقسم للإسعاف والطوارئ .