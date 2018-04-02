  • الإثنين 2

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” دباس الدوسري ” عن خسارة الهلال: اللي شارك في المباراة النصر

” دباس الدوسري ” عن خسارة الهلال: اللي شارك في المباراة النصر

” دباس الدوسري ” عن خسارة الهلال: اللي شارك في المباراة النصر
نواف السالم(صدى):

سخر الإعلامي دباس الدوسري، من خسارة الهلال أمام العين الإماراتي مساء اليوم الإثنين ، خلال المرحلة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الآسيوي .

وقال ” الدوسري ” عبر حسابه في ” تويتر ” : اللي حصل على الرخصة الآسيوية الهلال واللي شارك فعليا النصر .

 


الوسوم:, , , ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15582 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا حمار

[ عدد التعليقات: 15582 ] نشر منذ 2 ساعتين

لايفقه في الكوره شي

[ عدد التعليقات: 3198 ] نشر منذ 2 ساعتين

صدقتم حمار و ينهق بالنصر

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين

النصر شارك بالعالمية … من قوة الصدمة ضيع الحبيب

[ عدد التعليقات: 8208 ] نشر منذ 2 ساعتين

مطوع مصيبه والا مجرد دقن☺😁ومتربص خاصه للآهلي اشغله☺😂

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 2 ساعتين

احترم النصر وجمهوره يا دباس عيب عليك ومربي لحية وتكذب !! هذا غير لائق !!
الهلال فضحنا بنقظتين ومتذيل المجموعة وليس العالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *