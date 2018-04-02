” دباس الدوسري ” عن خسارة الهلال: اللي شارك في المباراة النصر
سخر الإعلامي دباس الدوسري، من خسارة الهلال أمام العين الإماراتي مساء اليوم الإثنين ، خلال المرحلة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الآسيوي .
وقال ” الدوسري ” عبر حسابه في ” تويتر ” : اللي حصل على الرخصة الآسيوية الهلال واللي شارك فعليا النصر .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15582 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا حمار
alfahd42[ عدد التعليقات: 15582 ] نشر منذ 2 ساعتين
لايفقه في الكوره شي
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3198 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقتم حمار و ينهق بالنصر
سعود التمياط[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
النصر شارك بالعالمية … من قوة الصدمة ضيع الحبيب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8208 ] نشر منذ 2 ساعتين
مطوع مصيبه والا مجرد دقن☺😁ومتربص خاصه للآهلي اشغله☺😂
متابع[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 2 ساعتين
احترم النصر وجمهوره يا دباس عيب عليك ومربي لحية وتكذب !! هذا غير لائق !!
الهلال فضحنا بنقظتين ومتذيل المجموعة وليس العالمي
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 1 ساعة
مسيكين ..