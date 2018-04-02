” دباس الدوسري ” عن خسارة الهلال: اللي شارك في المباراة النصر

نواف السالم(صدى):

سخر الإعلامي دباس الدوسري، من خسارة الهلال أمام العين الإماراتي مساء اليوم الإثنين ، خلال المرحلة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الآسيوي .

وقال ” الدوسري ” عبر حسابه في ” تويتر ” : اللي حصل على الرخصة الآسيوية الهلال واللي شارك فعليا النصر .