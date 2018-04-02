” السهلاوي ” يشكر آل الشيخ بطريقة خاصة

ماجد محمد(صدى):

حرص مهاجم النصر الأول لكرة القدم ولاعب المنتخب الوطني ، محمد السهلاوي ، على نشر صورة له برفقة رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، ليوجه له الشكر .

ونشر ” السهلاوي ” الصورة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ليعلق عليها قائلًا ” أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامه الكبير بجميع اللاعبين بشكل عام ، واهتمامه بي بشكل خاص ، وأعده وأعد الجمهور السعودي بتقديم أفضل ما لدي خلال الفترة القادمة ” .

وجاء ذلك بعدما أرسل ” آل الشيخ ” اللاعب النصراوي ” السهلاوي ” إلى معسكر تدريبي في مانشستر سيتي ، بعد ملاحظته لتراجع مستواه خلال الفترة الماضية .