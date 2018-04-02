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” السهلاوي ” يشكر آل الشيخ بطريقة خاصة

” السهلاوي ” يشكر آل الشيخ بطريقة خاصة
ماجد محمد(صدى):

حرص مهاجم النصر الأول لكرة القدم ولاعب المنتخب الوطني ، محمد السهلاوي ، على نشر صورة له برفقة رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، ليوجه له الشكر .

ونشر ” السهلاوي ” الصورة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ليعلق عليها قائلًا ” أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامه الكبير بجميع اللاعبين بشكل عام ، واهتمامه بي بشكل خاص ، وأعده وأعد الجمهور السعودي بتقديم أفضل ما لدي خلال الفترة القادمة ” .

وجاء ذلك بعدما أرسل ” آل الشيخ ” اللاعب النصراوي ” السهلاوي ” إلى معسكر تدريبي في مانشستر سيتي ، بعد ملاحظته لتراجع مستواه خلال الفترة الماضية .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 36 دقيقة

بالتوفيق ياكابتن محمد فالك التوفيق والسعادة إن شاء الله.

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