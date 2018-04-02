صورة شبح أزرق تحوم حول مجموعة اشخاص
رٌصدت لقطات غريبة لشبح أزرق بالقرب من طريق في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتداول رواد ومواقع التواصل الاجتماعي صورة تم رصدها من جوجل إيرث تظهر الصورة جسما غريبا باللون الأزرق يحوم فوق الأرض بالقرب من ثلاثة أشخاص يتحدثون.
يشار إلى أن العديد من الأشخاص أبلغوا عن رصدهم عدة مشاهد لأشباح بواسطة جوجل إيرث، حيث وجدت امرأة شبح طفل صغير بالقرب من نافذة مطبخها ، بينما شاهد آخر فتاة شقراء تشبه الدمية وراء سيارة حمراء.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذولا جن وعددهم عشرات المليارات… نعوذ بالله من شرهم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي بأول صوره….هذا من الجن الأزرق الطيار
… اما باقي الصور فهم من الجن الأرضي ولونه دايما اسود
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقت يا رسول الله…
ما خلى رجل بإمرأه إلا كان الشيطان( وهو من كفرة الجن) ثالثهما
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمه 😭😭😭
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9365 ] نشر منذ 2 ساعتين
. بســـم الله ألـرحمــن ألـرحـــيم .🙄🤔.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28141 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلآ الجن الي شاهدتهم أنا بنفسي ومحد
قال لي
كانوا أطياف زرقاء فوادي الحقو
على الماء
جالسين
ويهمهمون بلغة غريبة
وماعلمني خويي الا بعد ماوصلنا للقرية
تووووووووبه
أجي من هناك فااليل😰😰😰
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26761 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اهم شي انهم زرق الحمد لله والشكر
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8208 ] نشر منذ 1 ساعة
اسم الله علينااللهم حوالينا ولاعلينا☺😁😂