صورة شبح أزرق تحوم حول مجموعة اشخاص

واشنطن(صدى):

رٌصدت لقطات غريبة لشبح أزرق بالقرب من طريق في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتداول رواد ومواقع التواصل الاجتماعي صورة تم رصدها من جوجل إيرث تظهر الصورة جسما غريبا باللون الأزرق يحوم فوق الأرض بالقرب من ثلاثة أشخاص يتحدثون.

يشار إلى أن العديد من الأشخاص أبلغوا عن رصدهم عدة مشاهد لأشباح بواسطة جوجل إيرث، حيث وجدت امرأة شبح طفل صغير بالقرب من نافذة مطبخها ، بينما شاهد آخر فتاة شقراء تشبه الدمية وراء سيارة حمراء.