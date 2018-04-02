امارة عسير: ” المعنفة ” لم تتعرض لأي عنف من زوجها

محمد بن طحيطح(صدى):

تود إمارة منطقة عسير أن تؤكد أن التنسيق مع شرطة المنطقة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتحقيق في قضية ما يسمى بـ ( معنفة أبها ) توصل إلى معلومات أولية تشمل عدم تعرض الزوجة إلى أي عنف من قبل زوجها وفقا لإجراءات الكشف الطبي التي تمت ، وعدم وجود أي شكوى رسمية ضد الزوج حول تعرضها للعنف أو الضرب .

وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت، ” أنه تم التعامل مع البلاغ الذي استقبلته الجهات المختصة في المنطقة مساء السبت الماضي بشكل رسمي ورصد تفاصيله والوقوف ميدانيا على الموقع ، استجابة لتوجيهات أمير منطقة عسير المبلغة للجهات المختصة في هذا الشأن ” .

وأضاف آل ثابت في بيان رسمي : ” أن الجهات الأمنية تواصل تقصيها حول صحة المقطع المتداول من عدمه ، خاصة أنه لم يثبت تسجيل أي حالة عنف بشكل رسمي أو وجود بلاغ بشكل رسمي أو وجود شبهات لتعرض الزوجة للضرب من قبل زوجها ” .

ولفت آل ثابت إلى أن القضية تحظى بمتابعة شخصية من أمير منطقة عسير للوصول إلى الحقيقة الكاملة وكشف كل تفاصيلها ، والتعامل سيكون بشفافية مع الرأي العام ” .

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