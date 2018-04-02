بالصور.. الأهلي ينهي تحضيراته للقاء تراكتور الإيراني

نواف السالم(صدى):

أنهى فريق الأهلي الأول لكرة القدم ، مساء اليوم الإثنين ، تحضيراته لمباراة الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ، لبطولة دوري أبطال آسيا .

ويستعد الراقي لمواجهة نظيره تراكتور سازي الإيراني ، مساء يوم غد الثلاثاء على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين الإماراتية .

وخلال الحصة التدريبية ؛ وقف المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبيروف ، على الجاهزية البدنية للاعبين والجاهزية الفنية ، لعناصر الفريق ، من خلال حصة تدريبية أقيمت على ملعب المباراة مساء اليوم ، لتركز على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية .