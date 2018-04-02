أحلام لـ ” شمس ” : سأضع أموالي كلها مقابل سجنك
عادت الفنانة أحلام لإثارة الجدل بتوعدها فنانا تونسيا بمقاضاته عقب مهاجمته إياها، خلال برنامج ” L’emission ” الذي يبث على قناة التاسعة التونسية.
ويعود سبب هجوم الفنان شمس الدين باشا على الفنانة أحلام إلى ادعاء إحدى ضيفات برنامج ” L’emission ” ، والمدعوة أميرة بلحاج، بأن الفنانة الإماراتية قامت بطردها من برنامج ” ذي فويس ” بسبب وزنها الزائد.
وهو ما دفع الفنان التونسي شمس الدين باشا إلى التضامن مع أميرة والتعبير عن غضبه تجاه تصرفات الفنانة أحلام، مشيرا إلى خلافاتها مع عدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة التونسية الراحلة ذكرى محمد، مضيفا أن ” التونسيين ليسوا بحاجة إليها، وأن تونس أكبر منها ” .
وردت أحلام من خلال مجموعة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، مؤكدة أنها ستقاضي شمس الدين ومقدم البرنامج والقناة التونسية، وأنها تثق في عدالة القضاء التونسي، مؤكدة أن القصة التي وردت في البرنامج لا أساس لها من الصحة وأنها لم تر الفتاة من قبل.
كما صرحت الفنانة الإماراتية عبر إذاعة ” موزاييك إف إم ” التونسية، أنها لن ترفع قضية ضد الفتاة وإنما ضد شمس الدين باشا والقناة ومقدم البرنامج، وأنها لو تطلب الأمر فستضع كل أموالها مقابل سجنه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15582 ] نشر منذ 47 دقيقة
مالت عليك وعليها
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2482 ] نشر منذ 20 دقيقة
دققو المعلومات التي تنشرونها , فالعنوان يشير الى خلاف بين احلام وشمس الكويتية , ومضمون الخبر يشير الى شخص يدعى شمس الدين باشا انتقدها في برنامج على محطة تونسية , مع ان الثنتين مغثة ولن نتأسف على اي منهم طبعا لن تنشرو هذا الكلام كعادتكم
متهردق[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 14 دقيقة
أوغرت صدور الفقراء بالتباهي والبهرجة بأموالها ومدخراتها وهم من كانوا سبباً لتصل إلى ما وصلت إليه من غنى وشهرة والآن جاء رد الدين لدفع أموالها التي جمعتها من جمهورها الفقير والمعدم في أحضان الحاقدين عليها مقابل أن يشفى غليلها منهم
فلا بارك الله في أموال الحرام ولا شفى الله غليل اللئام