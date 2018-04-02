طلاق مواطنة بآبيات شعر حملتها رسالة واتساب

أماني الغامدي(صدى):

ساهمت ابيات شعر في رضوخ مواطن جنوب محافظة الطائف، أمام طلب أبنته الطلاق بعد أن فاض بها الكيل من ابن عمها، بعد سنوات حاولت الفتاة تحمل حماقات أبن العم ولكن دون جدوى .

وبحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” ، أن الفتاة بعدما كان والدها يعيدها الى عش الزوجية في كل خلاف بينها وبين زوجها ويطالبها التعقل والحفاظ على بيتها ، برغم تهور الشاب وسوء سلوكه.

وبحسب المصدر قامت الفتاة بإرسال ابيات شعرية إلى والدها؛ والذي حضر في اليوم التالي وطالب من ابن شقيقة أن يفارق زوجته بإحسان ، وهو ما تم بعد أن فعلت الابيات بولدها مالم تستطع الفتاة أن تقنع به والدها.

وبحسب المصدر هذه الابيات التي ارسلتها الفتاة تقول :

ويا شين الرفيق اللي ليَا قلت له ما طاع

ويا شين الزمان اللي عصاني وطاوعته

ويا شين التكبّر في ردِيٍّ قصير ذراع

ويا شين الردى من واحدٍ ما توقـّعته

ويا شين القلوب السُود والصاحب الخدّاع

ويا شين الصديق اللي يعذربْك لـ اشبَعته