طلاق مواطنة بآبيات شعر حملتها رسالة واتساب
ساهمت ابيات شعر في رضوخ مواطن جنوب محافظة الطائف، أمام طلب أبنته الطلاق بعد أن فاض بها الكيل من ابن عمها، بعد سنوات حاولت الفتاة تحمل حماقات أبن العم ولكن دون جدوى .
وبحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” ، أن الفتاة بعدما كان والدها يعيدها الى عش الزوجية في كل خلاف بينها وبين زوجها ويطالبها التعقل والحفاظ على بيتها ، برغم تهور الشاب وسوء سلوكه.
وبحسب المصدر قامت الفتاة بإرسال ابيات شعرية إلى والدها؛ والذي حضر في اليوم التالي وطالب من ابن شقيقة أن يفارق زوجته بإحسان ، وهو ما تم بعد أن فعلت الابيات بولدها مالم تستطع الفتاة أن تقنع به والدها.
وبحسب المصدر هذه الابيات التي ارسلتها الفتاة تقول :
ويا شين الرفيق اللي ليَا قلت له ما طاع
ويا شين الزمان اللي عصاني وطاوعته
ويا شين التكبّر في ردِيٍّ قصير ذراع
ويا شين الردى من واحدٍ ما توقـّعته
ويا شين القلوب السُود والصاحب الخدّاع
ويا شين الصديق اللي يعذربْك لـ اشبَعته
نهى[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 دقيقة
شكل البنت عاد رومانسية زيادة والا كان قعدت في بيت أهلها ولا عليها لكن تجرب الحين الرومانسية
المثل يقول ظل رجل ولا ظل حيطة
خديجه[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 20 دقيقة
حصلت عندنا في الديرة قصة شبيها لهذي لايكون هي😱
طلال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 دقيقة
شر البلية مايضحك والا الأب ماهمته البنت والا علشان انه ابن اخوه
والله بعض الناس يضيع بناته بسبب حمية فارغة
خلود[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 19 دقيقة
والله شكل الأب ماعنده سالفة وهذا بلوتنا مع ابن العم
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 18 دقيقة
اوجعني قلبي من القصة والله بعض الشباب هداهم الله مايخافون الله في بنات الناس ولا بنت عمه هذا وش يحس فيه
مغابش[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 18 دقيقة
والله شيء يقهر من بعض الناس
الحين البنت تنصاك تشتكي وتردها ولا وتخليها لابن اخوك
هذا والله بلا أبوك ياعقاب
همس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة
ياعيني على البنت والله عرفت لابوها
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة
صح لسانك يابنت
الحربي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 16 دقيقة
بعض البشر مايطاق العيش معه سوا كان رجل او مرأه
ماجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 دقيقة
أولياء الأمور والله حرام ماتفعلونه بحجة أبناء العمومة
طالما انتم عارفين أخلاقه وتصرفاته ليه تجبرون بناتكم عليهم
الحين صارت مطلقة بالله وش نفعتها فيه ياظالم
alfahd42[ عدد التعليقات: 15564 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله اعلم من صحة القصه
فهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 دقيقة
صراحة الأب ماله حق والا طالما عارف ابن اخوه كان من اولها العيش مهي غصب
alfahd42[ عدد التعليقات: 15564 ] نشر منذ 14 دقيقة
وبعض البنات ماتعرف مصلحتها
وبعض الاباء يظلمون بناتهم من اجل الاخ وابنه وهذا مايجوز
ابو طيف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة
مسكينة البنت شكلها تعذب بالمرة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8202 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله يعوضهاخير ولا يكثر نوعيه زوجها☺