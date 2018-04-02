  • الإثنين 2

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. طلاق مواطنة بآبيات شعر حملتها رسالة واتساب

طلاق مواطنة بآبيات شعر حملتها رسالة واتساب

طلاق مواطنة بآبيات شعر حملتها رسالة واتساب
أماني الغامدي(صدى):

ساهمت ابيات شعر في رضوخ مواطن جنوب محافظة الطائف، أمام طلب أبنته الطلاق بعد أن فاض بها الكيل من ابن عمها، بعد سنوات حاولت الفتاة تحمل حماقات أبن العم ولكن دون جدوى .

وبحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” ، أن الفتاة بعدما كان والدها يعيدها الى عش الزوجية في كل خلاف بينها وبين زوجها ويطالبها التعقل والحفاظ على بيتها ، برغم تهور الشاب وسوء سلوكه.

وبحسب المصدر قامت الفتاة بإرسال ابيات شعرية إلى والدها؛ والذي حضر في اليوم التالي وطالب من ابن شقيقة أن يفارق زوجته بإحسان ، وهو ما تم بعد أن فعلت الابيات بولدها مالم تستطع الفتاة أن تقنع به والدها.

وبحسب المصدر هذه الابيات التي ارسلتها الفتاة تقول :

ويا شين الرفيق اللي ليَا قلت له ما طاع

ويا شين الزمان اللي عصاني وطاوعته

ويا شين التكبّر في ردِيٍّ قصير ذراع

ويا شين الردى من واحدٍ ما توقـّعته

ويا شين القلوب السُود والصاحب الخدّاع

ويا شين الصديق اللي يعذربْك لـ اشبَعته

 


الوسوم:, , ,

15 تعليق

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 دقيقة

شكل البنت عاد رومانسية زيادة والا كان قعدت في بيت أهلها ولا عليها لكن تجرب الحين الرومانسية

المثل يقول ظل رجل ولا ظل حيطة

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 20 دقيقة

حصلت عندنا في الديرة قصة شبيها لهذي لايكون هي😱

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 دقيقة

شر البلية مايضحك والا الأب ماهمته البنت والا علشان انه ابن اخوه

والله بعض الناس يضيع بناته بسبب حمية فارغة

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 19 دقيقة

والله شكل الأب ماعنده سالفة وهذا بلوتنا مع ابن العم

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 18 دقيقة

اوجعني قلبي من القصة والله بعض الشباب هداهم الله مايخافون الله في بنات الناس ولا بنت عمه هذا وش يحس فيه

[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 18 دقيقة

والله شيء يقهر من بعض الناس

الحين البنت تنصاك تشتكي وتردها ولا وتخليها لابن اخوك

هذا والله بلا أبوك ياعقاب

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة

ياعيني على البنت والله عرفت لابوها

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة

صح لسانك يابنت

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 16 دقيقة

بعض البشر مايطاق العيش معه سوا كان رجل او مرأه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 دقيقة

أولياء الأمور والله حرام ماتفعلونه بحجة أبناء العمومة

طالما انتم عارفين أخلاقه وتصرفاته ليه تجبرون بناتكم عليهم

الحين صارت مطلقة بالله وش نفعتها فيه ياظالم

[ عدد التعليقات: 15564 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله اعلم من صحة القصه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 دقيقة

صراحة الأب ماله حق والا طالما عارف ابن اخوه كان من اولها العيش مهي غصب

[ عدد التعليقات: 15564 ] نشر منذ 14 دقيقة

وبعض البنات ماتعرف مصلحتها
وبعض الاباء يظلمون بناتهم من اجل الاخ وابنه وهذا مايجوز

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة

مسكينة البنت شكلها تعذب بالمرة

[ عدد التعليقات: 8202 ] نشر منذ 1 دقيقة

الله يعوضهاخير ولا يكثر نوعيه زوجها☺

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *