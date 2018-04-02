بالفيديو.. ليلى غفران تفاجيء جمهورها بـ ” نيولوك جديد “

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة المغربية ليلى غفران بأغنيتها الجديدة ” جابني الغرام ” بعد غياب طويل عن الأعمال الفنية.

لم يخل الأمر من التعليقات والانتقادات لا سيما لناحية شكلها الذي تغيّر بشكل كبير وباتت تشبه إلى حدّ كبير الفنانة الاستعراضية اللبنانية هيفاء وهبي.

ورأي الكثير من المشاهدين أن غفران بات مختلفة بعد عمليات التجميل التي خضعت لها وغيّرت ملامحها، إضافة إلى تطبيق مكياج قوي ورسم العينين بالطريقة التي تقوم بها وهبي بذلك، الأمر الذي جعلها تشبهها إلى حدّ كبير.