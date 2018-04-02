التعاون يحقق انتصارات قبل الجولة الـ25 من دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

تفوق نادي التعاون على الشباب قبل مباراة غاية في القوة أمام نادي الشباب، وذلك في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة التعاون والشباب ستقام يوم 6 إبريل الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسجل التعاون 39 هدفًا في الدوري السعودي بعد مرور 24 جولة من عمر المسابقة، بينما سجل نادي الشباب 33 هدفًا مما يثبت القوة الهجومية لنادي التعاون.

وحقق نادي التعاون حتى الآن 8 انتصارات في بطولة دوري المحترفين، وكذلك نجح نادي الشباب في تحقيق 8 انتصارات أيضًا.

وتعادل نادي الشباب في الجولة الـ24 من بطولة الدوري مع نادي الفيحاء بدون أهداف يوم 10 مارس الماضي، أما نادي التعاون فخسر من فريق الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الـ24 يوم 10 مارس الماضي.