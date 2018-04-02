بالفيديو.. هنادي الكندري تتحدث لأول مرة عن أسرتها

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة والإعلامية الكويتية هنادي الكندري ، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تفاصيل عن عائلتها وعدد اشقاءها .

وقالت هنادي في الفيديو ، ” أنا أمي وايد تحب العيال .. يعني أنا وخواتي أسم الله عليكم 12 .. 10 أخوات وولدين ” .

وتابعت هنادي ” ما عندنا ناس تدلع وناس لا .. يعني مو الكبيرة بس أو الصغيرة ياللي يتدلعون لا كلنا نتدلع ونعمل ما نهوى ومبسوطين ، والحين ما شاء الله عليهم اخواتي كلهم تزوجوا والبيت بقى كله أحفاد وتحول حضانة ” .