حب شاب لفتاة عربية يودي به إلى السجن

أبوظبي(صدى):

تسبب حب وتعلق شاب إماراتي بفتاة عربية كانت تعمل نادلة في مقهى بإحدى الدول الأجنبية ، إلى تحوله لمتعاطي مخدرات لاكتشافه خروجها مع الشباب للملاهي الليلية وسمعتها السيئة بعد زواجهما الذي اسفر عن طفلين .

حيث أٌحيل شاب إلى المحكمة في دولة الإمارات ، بتهمة تعاطي مواد مخدرة، وتعريض حياة زوجته للخطر، بعد أن تقدمت ببلاغ ضده تتهمه فيه بخطفها ومنعها من الطعام والشراب، إضافة إلى تعاطيه.

ةكان وقع الشاب الإماراتي في هوى فتاة عربية الجنسية، حيث تعرف عليها أثناء ذهابه للسياحة في إحدى الدول الأجنبية وكانت تعمل نادلة في أحد المقاهي، فعرض عليها الزواج منه والسفر معه إلى موطنه، وهو الأمر الذي وافقت عليه، فتزوجته وعادت معه إلى الإمارات، وأثمر زواجهما عن طفلين.

لكن ما لبثت أن اشتعلت الخلافات بين الزوجين، خاصة مع قيام أحد الأشخاص بإبلاغه أن زوجته تقيم علاقات مع شباب أثناء عمله خارج المدينة، وتأكد من الأمر حين وصلته معلومة عن وجودها مع شباب في أحد النوادي الليلية، حيث ضبطها هناك بالجرم المشهود، وقام بتوصيلها إلى المنزل، وما إن وصلا حتى أخذ منها هاتفها المتحرك، ففوجئ بوجود صور لشباب على هاتفها، ليدخل في حالة اكتئاب، دفعته للإدمان على تعاطي المواد المخدرة.

وفي محاولة يائسة أخيرة، خرج المتهم مع زوجته في السيارة بعيدًا عن المنزل وبعد نقاش طويل معها، وتوسله لها بالحفاظ على بيتها وأولادها، رفضت. فقام بإعادتها للمنزل، وما أن عادت حتى بدأت تخطط للتخلص منه، خاصة مع علمها بتعاطيه، فتقدمت ببلاغ ضده للشرطة.