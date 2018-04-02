شرطة الرياض تكشف حقيقة فيديو قائد الشاحنة المتهور

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي , والتي يظهر من خلالها قائد شاحنة يسير بتهور وسرعة جنونية متجاوزاً المركبات الأخرى ومحاولاً الاصطدام بها.

وقال المتحدث الإعلامي إنه في تمام الساعة الثانية من صباح الأحد الموافق ١٤٣٩/٧/١٥ هـ وعلى ضوء البلاغات الواردة من مواطنين ومقيمين عن تعرض مركباتهم للصدم العمد من قبل شاحنة تسير بتهور بأحد الطرق جنوب العاصمة الرياض مما نتج عنه إحداث تلفيات بمركبتين دون وقوع أي إصابات لمستخدمي الطريق – ولله الحمد – وتوقفت بعد ارتطامها بإشارة ضوئية.

وأضاف: وفور مباشرة الأجهزة الأمنية الحادثة تم ضبط قائدها وافد نيبالي الجنسية ٣١ عاماً تبين أنه بحالة غير طبيعية , جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة بحقه تميهداً لإحالته لفرع النيابة العامة بالمنطقة لينال جزاءه الرادع نظير قيادته الشاحنة تحت تأثير المسكر لما يترتب عليه من آثار في ترويع الآمنين وتعدٍ على الممتلكات.