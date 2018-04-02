بالفيديو.. انتهاء الشوط الأول بتقدم العين على الهلال في أبطال آسيا

ماجد الأشرم(صدى):

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ونظيره العين الإماراتي، بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، على ملعب ” هزاع بن زايد ” ، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

بداية حماسية للغاية من جانب الفريقين، وأحرز اللاعب محمد البريك الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 7 في شباك العين، وفي الدقيقة 26 نجح علي الحبسي من حماية مرمى الهلال ويتصدى لركلة جزاء عيناوية.

واستطاع فريق العين في الدقيقه 41 أن يسجل هدف التعادل من نقطة الجزاء، وفي الدقيقة 45 حصل العين علي ركلة جزاء ثالثة في الشوط الأول من المباراة تسبب بها فهد الرشيدي، وفي الدقيقة 47 استطاع العين قلب النتيجة من ركلة الجزاء 2-1.

وحصل لاعب الهلال أشرف بنشرقي في الدقيقة 27 على بطاقة صفراء، كمل حصل علي آل بليهي في الدقيقة 39 على بطاقة صفراء ويتسبب في ركلة جزاء ثانية ضد الهلال.

هدف الهلال الاول عن طريق محمد البريك 💙💙

pic.twitter.com/WhUOSBNVHg — المدرج الهلالي (@Almodrjalhilali) ٢ أبريل، ٢٠١٨

التحكيم الاسيوي القذر ينحر الهلال ضربة جزاء لم تحتسب في مباراة الذهاب امام العين pic.twitter.com/mRxBFYZSJw — المدرج الهلالي (@Almodrjalhilali) ٢ أبريل، ٢٠١٨

الحبسي يتألق ويصد ركلة جزاء من عموري 🔥💙💙👏 pic.twitter.com/JDCREEthNw — المدرج الهلالي (@Almodrjalhilali) ٢ أبريل، ٢٠١٨