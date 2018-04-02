بالصور.. العثور على جثمان متوفى بالليث بعد تغيبه 3 أشهر

نايف السالم(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة الليث وبمساعدة فريق غوث للإنقاذ على جثمان مواطن متوفى شرق الطريق الدولي جدة – الليث.

وقالت مصادر إعلامية إن المواطن والبالغ من العمر 27 عامًا قد فقد قبل ثلاثة أشهر بمكة المكرمة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بفقدانه.

وأضافت المصادر : تلقت شرطة محافظة الليث أمس بلاغًا عن وجود سيارة من نوع VG متوقفة في منطقة صحراوية شرق إحدى محطات الوقود الواقعة على طريق الساحل الدولي جدة – الليث.

وتابعت : بعد انتقال الجهات الأمنية للموقع وجد أن السيارة تعود ملكيتها لمواطن مفقود من مكة المكرمة، وتم الاستعانة بفريق غوث للإنقاذ والذي قام بالبحث برفقة رجال الأمن في المنطقة، حيث عثر على جثمان المواطن اليوم، وتم نقل جثمانه لمستشفى الليث تمهيدًا” لتسليمه لأسرته بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.