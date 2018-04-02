بالفيديو.. صافينار تكشف حقيقة رقصها بالحجاب.. وترفض اتهامها بازدراء الأديان
كشفت الراقصة الأرمانية صافينار ، خلال مداخلى هاتفية ، حقيقة رقصها وهي مرتدية الحجاب في أحد الأفراح .
وكانت اثارت صافينار ضجةواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة عبر حسابها بتطبيق انستجرام ،وهي ترقص مرتدية بدلة رقص ذهبية اللون وتغطي رأسها بالحجاب ، فيما أعلن المحامي المصري سمير صبري ، بأنه سيتقدم ببلاغ ضدها يتهمها بازدراء الأديان والإساءة للإسلام بارتداءها الحجاب اثناء الرقص .
وقالت صافيناز ، ” أنها لم ترتد حجابًا أثناء الرقص لكي يتم اتهامها بازدراء الأديان ” .
وأضافت ، “ لم يكن حجاباً بل طرحة خاصة ببدلة الرقص وضعتها على رأسي لمدة ثانية واحدة.. هذا نوع من الرقص وأفعل ذلك باستمرار ، مقشيره إلى أن أغلب صديقاتها محجبات ” .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويش تمسك الصاعقة من البيت الخراب
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3195 ] نشر منذ 1 ساعة
دا اللي المحامي ما ترك احد والا اتهمة بجد تضيع وقت
alfahd42[ عدد التعليقات: 15582 ] نشر منذ 1 ساعة
موفق يا محامي
المر[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 3 دقائق
واسطتها فويه تقدم بلاغ والاماتقدم