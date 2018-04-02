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  3. بالفيديو.. صافينار تكشف حقيقة رقصها بالحجاب.. وترفض اتهامها بازدراء الأديان

بالفيديو.. صافينار تكشف حقيقة رقصها بالحجاب.. وترفض اتهامها بازدراء الأديان

بالفيديو.. صافينار تكشف حقيقة رقصها بالحجاب.. وترفض اتهامها بازدراء الأديان
القاهرة(صدى):

كشفت الراقصة الأرمانية صافينار ، خلال مداخلى هاتفية ، حقيقة رقصها وهي مرتدية الحجاب في أحد الأفراح .

وكانت اثارت صافينار ضجةواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة عبر حسابها بتطبيق انستجرام ،وهي ترقص مرتدية بدلة رقص ذهبية اللون وتغطي رأسها بالحجاب ، فيما أعلن المحامي المصري سمير صبري ، بأنه سيتقدم ببلاغ ضدها يتهمها بازدراء الأديان والإساءة للإسلام بارتداءها الحجاب اثناء الرقص .

وقالت صافيناز ، ” أنها لم ترتد حجابًا أثناء الرقص لكي يتم اتهامها بازدراء الأديان ” .

وأضافت ، “ لم يكن حجاباً بل طرحة خاصة ببدلة الرقص وضعتها على رأسي لمدة ثانية واحدة.. هذا نوع من الرقص وأفعل ذلك باستمرار ، مقشيره إلى أن أغلب صديقاتها محجبات ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 2 ساعتين

ويش تمسك الصاعقة من البيت الخراب

[ عدد التعليقات: 3195 ] نشر منذ 1 ساعة

دا اللي المحامي ما ترك احد والا اتهمة بجد تضيع وقت

[ عدد التعليقات: 15582 ] نشر منذ 1 ساعة

موفق يا محامي

[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 3 دقائق

واسطتها فويه تقدم بلاغ والاماتقدم

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