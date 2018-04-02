بالفيديو.. صافينار تكشف حقيقة رقصها بالحجاب.. وترفض اتهامها بازدراء الأديان

القاهرة(صدى):

كشفت الراقصة الأرمانية صافينار ، خلال مداخلى هاتفية ، حقيقة رقصها وهي مرتدية الحجاب في أحد الأفراح .

وكانت اثارت صافينار ضجةواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة عبر حسابها بتطبيق انستجرام ،وهي ترقص مرتدية بدلة رقص ذهبية اللون وتغطي رأسها بالحجاب ، فيما أعلن المحامي المصري سمير صبري ، بأنه سيتقدم ببلاغ ضدها يتهمها بازدراء الأديان والإساءة للإسلام بارتداءها الحجاب اثناء الرقص .

وقالت صافيناز ، ” أنها لم ترتد حجابًا أثناء الرقص لكي يتم اتهامها بازدراء الأديان ” .

وأضافت ، “ لم يكن حجاباً بل طرحة خاصة ببدلة الرقص وضعتها على رأسي لمدة ثانية واحدة.. هذا نوع من الرقص وأفعل ذلك باستمرار ، مقشيره إلى أن أغلب صديقاتها محجبات ” .