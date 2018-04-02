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بالفيديو.. إعلامي كويتي شهير: هموت بطريقة غريبة

بالفيديو.. إعلامي كويتي شهير: هموت بطريقة غريبة
خالد الظفيري(صدى):

كشف الإعلامي الكويتي صالح الراشد ، خلال حلوله ضيفاً بأحد البرامج ، عن شعوره الدائم بأنه سيموت بطريقة غريبة .

وقال صالح في مقطع فيديو متداول ، ” لا تخترعين ولا الناس تخترع .. بس أنا أحس إني راح أموت موتة غريبة ، بعد عمر طويل .. هذا حق فالموت حق والسبل والوسائل مختلفة ” .

وتابع صالح ” الموت واحد ما فيه تفاؤل أو تشاؤم ، لكن أنا أحس كده مو موته غريبة يعني مقتول أمس الله عليٍ ، لكن دائما يلفت نظري اللي يموتون موته غريبة ويكونون من الاساس مثيرين للجدل ومختلفين ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15541 ] نشر منذ 21 دقيقة

بصر الله فيك

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