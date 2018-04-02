آل الشيخ يهنئ الرئيس المصري بفوزه في الانتخابات

طلال الغامدي(صدى):

حرص رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، على توجيه التهنئة لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : أهنىء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وخالص التهنئة للشعب المصري، ولمصر العزيزة على قلوبنا حفظها الله وأدام عليها المزيد من الخير والتقدم .