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آل الشيخ يهنئ الرئيس المصري بفوزه في الانتخابات

آل الشيخ يهنئ الرئيس المصري بفوزه في الانتخابات
طلال الغامدي(صدى):

حرص رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، على توجيه التهنئة لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : أهنىء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وخالص التهنئة للشعب المصري، ولمصر العزيزة على قلوبنا حفظها الله وأدام عليها المزيد من الخير والتقدم .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15564 ] نشر منذ 19 دقيقة

التهنئة خلها لرئيس الرياضه في مصر يعني شخص في مستوى الوظيفه وش فيك طالع فوق بالتهنئة

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