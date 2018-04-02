” النصر ” يخطط لتسريح عدد من اللاعبين

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، عن وضع إدارة نادي النصر، خطة تتضمن تسريح اللاعبين غير المستفاد منهم، وذلك بهدف التقليل من الأعباء المالية للنادي، إلى جانب شراء لاعبين محليين من أندية أخرى والاستعانة بعناصر من الفئات السنية.

وقالت المصادر : تضمنت خطة إدارة سعود السويلم، الاستغناء عن عدد من لاعبي الفريق وعلى رأسهم الظهيران أحمد عكاش الذي يكلف الخزينة 3 ملايين ریال سنويًا، وعبدالله الأسطا، والتعاقد مع الظهيرين عبدالرحمن العبيد وأحمد منصر بجانب الظهير الأيمن سلطان الغنام.

وتابعت : وتعصف هذه التغييرات بالحارس البديل حسين شيعان، والحارس عبدالله العنزي الذي يتقاضى 6 ملايين ریال، واللاعب حسن الراهب، حيث قد تستعين الإدارة بحارس الأولمبي صالح الوحيمد، إلى جانب اللاعبين متعب الحماد وفراس البريكان.