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بعد انتهاكها لحقوق عمال منشآت المونديال.. قطر تتحايل للخروج من الأزمة

بعد انتهاكها لحقوق عمال منشآت المونديال.. قطر تتحايل للخروج من الأزمة
طلال الغامدي(صدى):

أزاحت وسائل إعلامية إسبانية ، الستار عن فضيحة جديدة للدوحة ، بعدما وعدت بتقديم تعويض بحوالي 5 ملايين دولار خلال العامين القادمين ، للعمال المشاركين في مشاريع ملاعب المونديال ، حيث يأتي ذلك بهدف التعتيم على سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قطر بحق العمالة الأجنبية .

وبالتزامن مع الاتهامات الموجهة لقطر من الجمعيات الحقوقية والتنظيمات العمالية الدولية ، لانتهاكها حقوق العمال الأجنبية وعدم توفيرها البيئة الملائمة للعمل فضلًا عن انخفاض الأجور ؛ جاءت هذه الوعود القطرية الجديدة التي تدل على تناقض الدوحة وسلطتها .

ولفتت صحف إسبانية ، إلى أن هذا الإجراء ، اتخذته اللجنة العليا القطرية التي تتولى تسليم البنية التحتية لكأس العالم ، وذلك كنوع من المحاولة لتشتيت الرأي العام وتهدئة ثورته المشتعلة بخصوص هذا الملف ، ولتحقيق التدابير اللازمة في ظل التحقيقات الجارية للفيفا بشأن تقديم الدوحة لرشاوي مالية لتنظيم مونديال 2022 .

 


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