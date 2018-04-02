  • الإثنين 2

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. قرد يختطف طفل حديث الولادة من منزل والديه

قرد يختطف طفل حديث الولادة من منزل والديه

قرد يختطف طفل حديث الولادة من منزل والديه
نيودلهي(صدى):

شهدت إحدى قرى ولاية أوريسا شرق الهند ، حادثة غريبة من نوعها ، حيث أقدم قرد على اختطاف طفل حديث الولادة من داخل إحدى المنازل بالقرية .

حيث أعلنت الشرطة الهندية في بيان إعلامي ، البدء في البحث عن قرد يُزعم قيامه باختطاف طفل حديث الولادة .

وأكدت الشرطة إنه عثر أفراد العائلة الهندية على طفلهم حديث الولادة، في بئر بالقرب من منزلهم، دون أن يتعرض لإصابات خطيرة ، وجاري البحث عن القرد .

وأوضحت الشرطة، أن القردة عادة ما تدخل المنازل لسرقة الطعام، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بسرقة طفل حديث الولادة.

 


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15541 ] نشر منذ 33 دقيقة

اجلدوه

[ عدد التعليقات: 15541 ] نشر منذ 21 دقيقة

ههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *