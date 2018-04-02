قرد يختطف طفل حديث الولادة من منزل والديه

نيودلهي(صدى):

شهدت إحدى قرى ولاية أوريسا شرق الهند ، حادثة غريبة من نوعها ، حيث أقدم قرد على اختطاف طفل حديث الولادة من داخل إحدى المنازل بالقرية .

حيث أعلنت الشرطة الهندية في بيان إعلامي ، البدء في البحث عن قرد يُزعم قيامه باختطاف طفل حديث الولادة .

وأكدت الشرطة إنه عثر أفراد العائلة الهندية على طفلهم حديث الولادة، في بئر بالقرب من منزلهم، دون أن يتعرض لإصابات خطيرة ، وجاري البحث عن القرد .

وأوضحت الشرطة، أن القردة عادة ما تدخل المنازل لسرقة الطعام، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بسرقة طفل حديث الولادة.