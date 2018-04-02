بالأسماء.. ترقية 98 موظفًا وموظفة بالتعليم

علي القحطاني (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ، مبارك العصيمي ، عن صدور قرار من المشرف العام على الموارد البشرية في الوزارة ، بترقية 98 موظفًا وموظفة من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة .

وتضمنت الأسماء التي تمت ترقيتها :

الاسم الجهة المرقى منها الجهة المرقى إليها

أحمد عبدالله علي الشهري المخواة الطائف

ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الروساء ديوان الوزارة الرس

ابراهيم بن عبدالله بن محمد الشريان عنيزة ديوان الوزارة

ابراهيم عبدالله علي آل جهاش عسير ديوان الوزارة

احلام زكى حافظ النظاراتى جدة مكة

احمد بن عبدالله بن علي المسلم الاحساء ديوان الوزارة

احمد بن عبدالله بن محمد النشمي جيزان عنيزة

احمد بن محمد بن يوسف الكحيلي وادي الدواسر المدينة المنورة

احمد حمد عبدالله العامر الاحساء الاحساء

1احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الجوير الرياض الرياض

احمد عبدالله أحمد الشعله الاحساء الشرقية

احمد عبدالله على المزيرعي عنيزة ديوان الوزارة

احمد محمد محمد القحطاني سراة عبيدة الرياض

امنه علي محمد اليماني جدة جدة

بندر عطيه حاسن المالكي الشرقية ديوان الوزارة

حزام بن عبدالله بن مسفر المالكي عنيزة ديوان الوزارة

حسن بن منصور بن محمد آل ابراهيم الشرقية ديوان الوزارة

حسن بن يحي بن ابراهيم القرشي جدة الرياض

حسين عبدالكريم ابراهيم السرحاني الحدود الشمالية الدوادمي

حسين نافع يحيى الجويعدي ديوان الوزارة عسير

حمود حميدي سليمان الرويلي ديوان الوزارة حائل

حمود عبدالرحمن محمد الدوسري ديوان الوزارة ديوان الوزارة

خالد سليم سعد جنيدب مكة مكة

خالد صالح عبدالعزيز المكتوم عنيزة القصيم

خالد محمد عبدالرحمن الموزان نجران الخرج

خميس عبدالله محمد المالكي ديوان الوزارة الطائف

راجح محمد مسفر آل قمشه جيزان جيزان

رنده عثمان بن عبدالعزيز الثميري ديوان الوزارة ديوان الوزارة

زيد ابراهيم عبدالله العقيلي الرياض الحوطة والحريق

سرحان حمود ذياب البعيجي القصيم حائل

سعيد ابن صبحي ابن عبدالله الغامدي جدة حائل

سلمان بن محمد بن غيلان الغيلان المجمعة ديوان الوزارة

صالح بن محمد بن احمد الشهراني محايل عسير القصيم

صالح بن مدلج بن سعود المدلج شقراء الدوادمي

صالح سعد حامد القرشي العلا محايل عسير

صالح علي صالح باخشوين ديوان الوزارة الزلفي

صلاح رفيد جارد الشراري الحدود الشمالية محايل عسير

طلال بن محمد بن سعيد باحكيم الحدود الشمالية سراة عبيدة

عايض علي محمد عباس النماص مكة

عبدالاله ابن محمد ابن عبدالرزاق فاضل ينبع ينبع

عبدالخالق علي مصلح القرني الرياض الرياض

عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن التميمي ديوان الوزارة الرياض

عبدالرحمن حمد محمد الخثلان جدة الباحة

عبدالرحمن علي عبدالله القحطاني المجمعة ديوان الوزارة

عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن المبيريك ديوان الوزارة ديوان الوزارة

عبدالعزيز بن رشاد بن عبدالرشيد بخش مكة المدينة المنورة

عبدالعزيز بن سلمان بن احمد العباد الشرقية صبيا

عبدالعزيز بن علي بن عبدالله النقيدان القصيم القصيم

عبدالعزيز بن محمد بن علي المحيسن القصيم ديوان الوزارة

عبدالله احمد حسن الغامدي ديوان الوزارة الطائف

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله المحيطب الزلفي الدوادمي

عبدالله بن محمد بن ماضي الجهني الليث الجوف

عبدالله سليمان يوشع المنيصير المذنب المذنب

عبدالله محمد ناصر الشهراني بيشة سراة عبيدة

عبدالمجيد ناصر محمد العسكر الرياض ديوان الوزارة

عبدالمحسن هاشم محسن اليماني الجوف المدينة المنورة

عبدالهادي حامد محمد الحربي الرس حائل

عبير عبدالله علي الخليفه ديوان الوزارة الرس

عثمان ابن سالم ابن علي الغامدي الليث الليث

عدنان زيد عتيق الشريف الحدود الشمالية الجوف

عطاالله خليف رشود العنزي وادي الدواسر الرياض

علي ابن محمد ابن عبدالرحمن الغامدي ديوان الوزارة ديوان الوزارة

علي بن اوسينج بن كيا داود مكة الطائف

علي عبدالكريم ساكت الوارد القصيم المذنب

علي محمد مسامح المطيري حائل عنيزة

عنود راضي بن ثامر العنزي الرياض الرياض

عياده جلال خشمان الظفيري الحدود الشمالية ديوان الوزارة

فارس مشعل رشيدان الشمري ديوان الوزارة الرياض

فهاد عايش فهيد الشمري عنيزة المجمعة

فهد ابراهيم هلال الزارع القنفذة عسير

فهد عبدالرحمن ابراهيم المبارك الرياض الرياض

فيصل بن معتوق بن ابراهيم عطار مكة صبيا

ماجد بن نامي بن مشاخص المطيري المدينة المنورة المدينة المنورة

محمد احمد شوعي مجرشي ديوان الوزارة ديوان الوزارة

محمد ارشيد سليم الحويطي النماص جيزان

محمد بن سعيد بن محمدصالح العريشى مكة الدوادمي

محمد بن صالح بن عبدالله الحميد القصيم عنيزة

محمد بن علي بن شحاته المدنى المدينة المنورة تبوك

محمد زيدي عبدالله القرني ديوان الوزارة ديوان الوزارة

محمد سعد فهد السنبل الخرج الخرج

محمد عبدالعزيز عبدالمحسن العبيد الزلفي المذنب

محمد عبدالعزيز محمد العقيل ديوان الوزارة الرياض

محمد عبدالله محمد الريمي النماص جيزان

محمد يحي عبدالله عسيري الباحة الرياض

محيسن علي محيسن العلي الحدود الشمالية الرياض

مدحت ابن محمد ابن احمد نواوى مكة جدة

مسفر بن هادي بن خميس اليامي وادي الدواسر الشرقية

معتوق علي عابد الطويرقي الافلاج الزلفي

مناهل عبدالعزيز بن عبدالله بن دريس ديوان الوزارة ديوان الوزارة

موسى ناصر مقبل العتيبي جدة الرياض

ناصر فهاد محمد الدوسري ديوان الوزارة القصيم

نافع بن علي بن عبدالله المعلم ديوان الوزارة ديوان الوزارة

نوره حسن حامد المالكي الرياض الرياض

وليد محمد رشاد عبدالحق صفدر المجمعة المجمعة

ياسر عوده محمد ابوسلمي المدينة المنورة الرياض

يحي بن علي بن منصور ال الطويل الرياض ديوان الوزارة

يوسف بن عبدالله بن منصور الضويان القصيم القصيم

يوسف سليمان مبارك الشمري حائل الرس