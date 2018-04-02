بالأسماء.. ترقية 98 موظفًا وموظفة بالتعليم
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ، مبارك العصيمي ، عن صدور قرار من المشرف العام على الموارد البشرية في الوزارة ، بترقية 98 موظفًا وموظفة من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة .
وتضمنت الأسماء التي تمت ترقيتها :
الاسم الجهة المرقى منها الجهة المرقى إليها
أحمد عبدالله علي الشهري المخواة الطائف
ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الروساء ديوان الوزارة الرس
ابراهيم بن عبدالله بن محمد الشريان عنيزة ديوان الوزارة
ابراهيم عبدالله علي آل جهاش عسير ديوان الوزارة
احلام زكى حافظ النظاراتى جدة مكة
احمد بن عبدالله بن علي المسلم الاحساء ديوان الوزارة
احمد بن عبدالله بن محمد النشمي جيزان عنيزة
احمد بن محمد بن يوسف الكحيلي وادي الدواسر المدينة المنورة
احمد حمد عبدالله العامر الاحساء الاحساء
1احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الجوير الرياض الرياض
احمد عبدالله أحمد الشعله الاحساء الشرقية
احمد عبدالله على المزيرعي عنيزة ديوان الوزارة
احمد محمد محمد القحطاني سراة عبيدة الرياض
امنه علي محمد اليماني جدة جدة
بندر عطيه حاسن المالكي الشرقية ديوان الوزارة
حزام بن عبدالله بن مسفر المالكي عنيزة ديوان الوزارة
حسن بن منصور بن محمد آل ابراهيم الشرقية ديوان الوزارة
حسن بن يحي بن ابراهيم القرشي جدة الرياض
حسين عبدالكريم ابراهيم السرحاني الحدود الشمالية الدوادمي
حسين نافع يحيى الجويعدي ديوان الوزارة عسير
حمود حميدي سليمان الرويلي ديوان الوزارة حائل
حمود عبدالرحمن محمد الدوسري ديوان الوزارة ديوان الوزارة
خالد سليم سعد جنيدب مكة مكة
خالد صالح عبدالعزيز المكتوم عنيزة القصيم
خالد محمد عبدالرحمن الموزان نجران الخرج
خميس عبدالله محمد المالكي ديوان الوزارة الطائف
راجح محمد مسفر آل قمشه جيزان جيزان
رنده عثمان بن عبدالعزيز الثميري ديوان الوزارة ديوان الوزارة
زيد ابراهيم عبدالله العقيلي الرياض الحوطة والحريق
سرحان حمود ذياب البعيجي القصيم حائل
سعيد ابن صبحي ابن عبدالله الغامدي جدة حائل
سلمان بن محمد بن غيلان الغيلان المجمعة ديوان الوزارة
صالح بن محمد بن احمد الشهراني محايل عسير القصيم
صالح بن مدلج بن سعود المدلج شقراء الدوادمي
صالح سعد حامد القرشي العلا محايل عسير
صالح علي صالح باخشوين ديوان الوزارة الزلفي
صلاح رفيد جارد الشراري الحدود الشمالية محايل عسير
طلال بن محمد بن سعيد باحكيم الحدود الشمالية سراة عبيدة
عايض علي محمد عباس النماص مكة
عبدالاله ابن محمد ابن عبدالرزاق فاضل ينبع ينبع
عبدالخالق علي مصلح القرني الرياض الرياض
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن التميمي ديوان الوزارة الرياض
عبدالرحمن حمد محمد الخثلان جدة الباحة
عبدالرحمن علي عبدالله القحطاني المجمعة ديوان الوزارة
عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن المبيريك ديوان الوزارة ديوان الوزارة
عبدالعزيز بن رشاد بن عبدالرشيد بخش مكة المدينة المنورة
عبدالعزيز بن سلمان بن احمد العباد الشرقية صبيا
عبدالعزيز بن علي بن عبدالله النقيدان القصيم القصيم
عبدالعزيز بن محمد بن علي المحيسن القصيم ديوان الوزارة
عبدالله احمد حسن الغامدي ديوان الوزارة الطائف
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله المحيطب الزلفي الدوادمي
عبدالله بن محمد بن ماضي الجهني الليث الجوف
عبدالله سليمان يوشع المنيصير المذنب المذنب
عبدالله محمد ناصر الشهراني بيشة سراة عبيدة
عبدالمجيد ناصر محمد العسكر الرياض ديوان الوزارة
عبدالمحسن هاشم محسن اليماني الجوف المدينة المنورة
عبدالهادي حامد محمد الحربي الرس حائل
عبير عبدالله علي الخليفه ديوان الوزارة الرس
عثمان ابن سالم ابن علي الغامدي الليث الليث
عدنان زيد عتيق الشريف الحدود الشمالية الجوف
عطاالله خليف رشود العنزي وادي الدواسر الرياض
علي ابن محمد ابن عبدالرحمن الغامدي ديوان الوزارة ديوان الوزارة
علي بن اوسينج بن كيا داود مكة الطائف
علي عبدالكريم ساكت الوارد القصيم المذنب
علي محمد مسامح المطيري حائل عنيزة
عنود راضي بن ثامر العنزي الرياض الرياض
عياده جلال خشمان الظفيري الحدود الشمالية ديوان الوزارة
فارس مشعل رشيدان الشمري ديوان الوزارة الرياض
فهاد عايش فهيد الشمري عنيزة المجمعة
فهد ابراهيم هلال الزارع القنفذة عسير
فهد عبدالرحمن ابراهيم المبارك الرياض الرياض
فيصل بن معتوق بن ابراهيم عطار مكة صبيا
ماجد بن نامي بن مشاخص المطيري المدينة المنورة المدينة المنورة
محمد احمد شوعي مجرشي ديوان الوزارة ديوان الوزارة
محمد ارشيد سليم الحويطي النماص جيزان
محمد بن سعيد بن محمدصالح العريشى مكة الدوادمي
محمد بن صالح بن عبدالله الحميد القصيم عنيزة
محمد بن علي بن شحاته المدنى المدينة المنورة تبوك
محمد زيدي عبدالله القرني ديوان الوزارة ديوان الوزارة
محمد سعد فهد السنبل الخرج الخرج
محمد عبدالعزيز عبدالمحسن العبيد الزلفي المذنب
محمد عبدالعزيز محمد العقيل ديوان الوزارة الرياض
محمد عبدالله محمد الريمي النماص جيزان
محمد يحي عبدالله عسيري الباحة الرياض
محيسن علي محيسن العلي الحدود الشمالية الرياض
مدحت ابن محمد ابن احمد نواوى مكة جدة
مسفر بن هادي بن خميس اليامي وادي الدواسر الشرقية
معتوق علي عابد الطويرقي الافلاج الزلفي
مناهل عبدالعزيز بن عبدالله بن دريس ديوان الوزارة ديوان الوزارة
موسى ناصر مقبل العتيبي جدة الرياض
ناصر فهاد محمد الدوسري ديوان الوزارة القصيم
نافع بن علي بن عبدالله المعلم ديوان الوزارة ديوان الوزارة
نوره حسن حامد المالكي الرياض الرياض
وليد محمد رشاد عبدالحق صفدر المجمعة المجمعة
ياسر عوده محمد ابوسلمي المدينة المنورة الرياض
يحي بن علي بن منصور ال الطويل الرياض ديوان الوزارة
يوسف بن عبدالله بن منصور الضويان القصيم القصيم
يوسف سليمان مبارك الشمري حائل الرس
اترك تعليقاً