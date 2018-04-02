أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارة التعليم يعقدان الاجتماع التحضيري الأول

سعيد العجل(صدى):

بمقر وزارة التعليم عقدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد الاجتماع التحضيري الأول لمناقشة الخطة التشغيلية الخاصة بتفعيل المشروع الوطني ” نبراس ” في الميدان التربوي.

وقد مثل وزارة التعليم مديرة عام التوجيه والإرشاد الأستاذة/ موضي المقطيب وعدد من منسوبات الوزارة، ومثل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مديرة عام الإدارة العامة للبرامج النسائية الأستاذة/ هناء بنت عبدالله الفريح وعدد من منسوبات اللجنة الوطنية.

وأكد المدير العام للعلاقات والاعلام والمتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ/ بندر بن عبدالله الرميحي أن هذا الاجتماع يعتبر التمهيدي لسلسلة من الاجتماعات المتتالية التي تدل على التعاون المشترك الذي يستهدف مديرات بيئات التعليم , والمرشدات الطلابيات , والمعلمات والطالبات لتعزيز الاتجاهات الرافضة لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وإكساب المستهدفات المهارات الحياتية التي تمكنهن من القيام بأدوارهن المجتمعية وتحقيق الغايات المنشودة نحو بناء شخصية متوازنة لديها القدرة على تحقيق ذاتها واتخاذ قرارات صائبة والمشاركة بفاعلة وإيجابية مع الآخرين سألين الله التوفيق والسداد.