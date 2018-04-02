الرئيس السيسي: رهاني على المصريين لم يخذلني يومًا

القاهرة(صدى):

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018 بنسبة 97%.

وقال السيسي: ” شعب مصر العظيم الشعب الأبي الكريم، الذي يثبت في كل وقت وحين أنه شعب نابض بالحياة وقادر على تحدي التحدي ذاته، وقادر على إنفاذ إرادته الحرة وإعلائها فوق أي مصالح، إلا مصالح الوطن وغاياته ” .

وتابع ” أتحدث إليكم اليوم مجددا عهد الصدق والشفافية الذي عاهدتكم إليه، وأتجرد في خطابي إليكم من قواعد اللغة الرسمية أو التراكيب اللغوية المعتادة، سأحدثكم عن مشاعر الفخر والاعتزاز التي أحاطتني وأنا أتابع مشاهد احتشادكم أمام لجان الاقتراع، ولم يكن احتشادكم بهده الصورة الوطنية المبهرة من أجل شخص يرأس الدولة ولكن احتشاد لتجديد العهد على مسار وطني انحاز أبناءه له وقرروا الاستمرار في خوض معكرتي البقاء والبناء ” .

وأضاف الرئيس السيسي، أن رهانه على المصريين لم يخذله يوما، مؤكدًا أنه سيبذل كل جهده حتى يكون عند حسن ظن المواطنين.