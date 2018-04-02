” المراعي للألبان ” تعلن وظائف شاغرة في الرياض
أتاحت شركة المراعي للألبان ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين ولغير السعوديين ، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ؛ للعمل بفروع الشركة في الرياض .
وأشارت الشركة ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :
مدير الدعم التجاري : درجة الماجستير أو البكالوريوس ، في تخصصات: التسويق ، أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة .
رئيس الاستدامة : درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية ذات الصلة ، أو ما يعادلها .
ولفتت الشركة ، إلى أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءا من الأول من أبريل الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول ( هنا ) .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15541 ] نشر منذ 30 دقيقة
موفقين