7 وظائف شاغرة في شركة التصنيع

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التصنيع الوطنية عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى : مشرف المختبر ومراقبة الجودة، فني مختبر، أخصائي أول أجهزة أخصائي ميكانيكيا، مستشار ثالث- الذكاء التنافسي، خصائي ثالث المواد الاستهلاكية، محلل أول أعمال البوليمر.

وقالت الشركة إنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أبريل 2018م.

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