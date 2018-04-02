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بالصور.. محمد بن راشد يسجل درس تعليمي تطوعي

بالصور.. محمد بن راشد يسجل درس تعليمي تطوعي
ابوظبي(صدى):

حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، على المشاركة التطوعية بتسجيل درس تعليمي ، اليوم الإثنين ، وذلك ضمن مشروع ” تحدي الترجمة ” .

ونشر الشيخ محمد بن راشد ، مجموعة من الصور أثناء مشاركته في هذا العمل التطوعي ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، وعلق عليها قائلًا ” تطوعت بتسجيل درس تعليمي ضمن التحدي، وهدفنا توفير 5000 حصة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم ، الرياضيات والعلوم في المدارس العربية مفتاح لاستئناف الحضارة العربية ” .

وتابع ” الترجمة أساس من أسس النهضة وتفتح الأبواب لاستيعاب كل أنواع المعارف والعلوم، والتعليم الالكتروني سيكون الطريق الأسرع لردم الفجوة التعليمية في وطننا العربي ” .


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