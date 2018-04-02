قوات الجيش تحرر ” جبل جالس ” الاستراتيجي شمال لحج

سعيد العجل(صدى):

حققت قوات الجيش، اليوم الاثنين، تقدمًا جديداً بمديرية القبيطة شمالي لحج، حيث تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية جديدة بعد معارك عنيفة ضد المليشيات الانقلابية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي إن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم ، من تحرير ” جبل جالس ” الاستراتيجي في مديرية القبيطة، والمطل على معسكر لبوزة و ” نجد قفل ” ، فيما تواصل قوات الجيش الزحف على مشارف مدينة الراهدة جنوبي تعز.

وذكر المصدر أن قوات الجيش على وشك استكمال تحرير مديرية القبيطة من المليشيات الانقلابية، موضحاً أن أبطال الجيش يقفون- حالياً- على مشارف مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.