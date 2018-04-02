سر احتفاظ تركي آل الشيخ بكتاب وحيد علي مكتبة

ماجد محمد(صدى):

نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، استقبال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الإثنين، في مكتبه عبدالرحمن الغامدي لاعب نادي الاتحاد.

وأظهرت الصورة حفاوة الاستقبال آل الشيخ للاعب، كما لفت الانتباه عبر الصورة هو وجود كتاب وحيد عن يمينه لـ ” قانون كرة القدم 2017/2018 ” ، وهو الكتاب الذي يتضمن كافة قوانين لعبة كرة القدم الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد الدولي ” IFAB ” .

ويتضمن كتاب قانون كرة القدم أحدث التعديلات التي تم إدخالها على قوانين اللعبة؛ حيث أشار مجلس إدارة الاتحاد الدولي ” IFAB ” في الكتاب إلى أنه قام بعملية مراجعة على قوانين اللعبة في 2016/2017، في عملية هي الأطول والأكثر شموليةً في تاريخ ” IFAB ”