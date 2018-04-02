سر احتفاظ تركي آل الشيخ بكتاب وحيد علي مكتبة
نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، استقبال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الإثنين، في مكتبه عبدالرحمن الغامدي لاعب نادي الاتحاد.
وأظهرت الصورة حفاوة الاستقبال آل الشيخ للاعب، كما لفت الانتباه عبر الصورة هو وجود كتاب وحيد عن يمينه لـ ” قانون كرة القدم 2017/2018 ” ، وهو الكتاب الذي يتضمن كافة قوانين لعبة كرة القدم الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد الدولي ” IFAB ” .
ويتضمن كتاب قانون كرة القدم أحدث التعديلات التي تم إدخالها على قوانين اللعبة؛ حيث أشار مجلس إدارة الاتحاد الدولي ” IFAB ” في الكتاب إلى أنه قام بعملية مراجعة على قوانين اللعبة في 2016/2017، في عملية هي الأطول والأكثر شموليةً في تاريخ ” IFAB ”
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2266 ] نشر منذ 1 ساعة
ديكور
عبدالله[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 15 دقيقة
المملكه فيها من العلماء والمفكرين والاداريين الناجحين ما يمكن ان يملئ مدرج كرة قدم، ولكن من نكد الزمان علينا إن هذا الشخص يتصدر المشهد في كل محفل عربي مقدما نفسه متحدثا بأسم الوطن بكامل صفات الغباء والعنجهيه.
فهو الرياضي والسياسي والشاعر الغنائي ورجل الاعمال ورئيس الاتحاد العربي لكرة للرياضه.