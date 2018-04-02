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التشكيل الرسمي للهلال في لقاء العين الإماراتي

التشكيل الرسمي للهلال في لقاء العين الإماراتي
نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة نادي الهلال من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ضمن القائمة الأساسية والاحتياطية ، خلال لقاء اليوم الإثنين ، أمام العين الإماراتي ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري آسيا .

وينضم أساسيًا ، حارس المرمى علي الحبسي ، واللاعبين محمد البريك ومحمد جحفلي وعلي آل بليهي ونيكولاس ميليسي وأشرف بن شرقي ومحمد الشلهوب ، بالإضافة إلى فهد الرشيدي ، وياسر الشهراني ، وعبدالله الزوري ، وعبدالملك الخيبري .

وعلى مقاعد البدلاء ؛ ينضم حارس المرمى عبدالله المعيوف ، واللاعبين أسامة هوساوي وفيصل درويش وعبدالله عطيف ومهند فلاتة ومحمد كنو وياسر القحطاني .

 


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