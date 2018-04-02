20 ورشة عمل في المؤتمر الطبي بجامعة الإمام محمد بن سعود

سعيد العجل(صدى):

يشهد المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي simec2018 الذي بدأت فعالياته صباح أمس (الأحد)، مستمرة لمدة خمسة أيام، وتنظمه كلية الطب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تفاعلاً، ومشاركة محلية ودولية واسعتين من الفئات الطبية والمهتمة في الحقل الصحي، ويقدم المؤتمر المقام في فندق “مداريم كراون” في يوميه الأولين 20 ورشة عمل ويوماً مفتوحاً للمهنة التاسع.

وسوف يناقش المؤتمر خلال جلساته التي تنطلق غداً (الثلاثاء) وعلى مدى ثلاثة أيام مجموعة من المحاور تتضمن 33 محاضرة وعروضاً تقديمية تتعلق بالتعليم الطبي، وأبرز المستجدات البحثية في طرق التعلم والتعليم، وتحسين المخرجات، وتبني الأنماط الحديثة في التقويم والاختبارات في البيئة التعليمية عبر المقارنة بأحدث التقنيات في مجال التعليم الطبي المستمر في الدول المتقدمة، وذلك من خلال نخبة من المتحدثين العالميين الذين لهم خبرات وتجارب حافلة في التعليم الطبي.

وأوضحت الأستاذ المساعد في كلية الطب الدكتورة رنا الطخيس (عضو في اللجنة المنظمة) أن ورش العمل تنفذ في عدة مواقع أربعة منها في فندق “مداريم كراون” وأخرى في جامعة الفيصل وفي جامعة الأميرة نورة، وجميعها تستهدف أساتذة التعليم، والأطباء والطلبة والطالبات، وكافة العاملين في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن الورش حظيت بإقبال ملحوظ، وبعضها تم إغلاقها لاكتفاء العدد.

وبينت أن الورش تتناول مواضيع هامة من بينها التعرف على الأساليب الناجحة في التعامل مع الحالات الإسعافية المختلفة من خلال التعليم بالمحاكاة، وماهو ” السيناريو ” المتبع حيال ذلك، كذلك في حالات التعامل مع الإنعاش القلبي الرئوي، وورشة تتعلق بكيفية التأهيل للحصول على الرخصة الأمريكية، إضافة إلى التركيز على كيفية وضع المناهج الطبية وآلية الهيكلة، وتحديد معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وطرق قياس الأداء والتقييم، وأساسيات التدريس في المجال الطبي، فيما تتناول ورش أخرى مجال البحث العلمي، وأحدث محركات البحث التي توصل إليها المختصون في أمريكا، إلى جانب ورشة تستهدف جميع التخصصات تدور حول المعادلات الإحصائية في البحوث.

وخصص المؤتمر يوم (الأثنين) للمهنة الصحية يُستعرض فيه الفرص الوظيفية المتاحة للخريجين، وطلبة وطالبات كلية الطب سواء داخل السعودية أم خارجها في أوروبا وأمريكا وغيرها، إلى جانب فرص وظيفية للأطباء، كذلك يشمل يوم المهمة التعريف بمتطلبات التقديم على بعثة خادم الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن المشاركة في حضور المؤتمر الذي سيفتتح رسمياً غداً (الثلاثاء) برعاية معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل يزخر ببرنامج ثري، تصل مجمل ساعاته إلى 80 ساعة تعليم طبي مستمر، والذي يعد فرصة للأطباء للحصول على نصيب من الساعات، تساعدهم على تجديد بطاقة هيئة التخصصات الصحية التي تشترط 90 ساعة ليتم تجديدها كل ثلاث سنوات.