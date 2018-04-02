279 مليون دولار لتطوير منظومة باترويت المملكة

علي القحطاني (صدى):

عقد شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المتخصصة في الصناعات العسكرية، عقد بقيمة تصل لمئات الملايين من الدولارات لتطوير منظومة باترويت العاملة في المملكة، وإضافة بعض التقنيات المُحسنة لمنظومات الدفاع الجوي الأشهر في العالم.

وقالت مصادر إعلامية إن الشركة الأمريكية، اتفقت على عقد بقيمة 279 مليون دولار لزيادة إنتاج منظومات الدفاع الجوي من طراز باترويت المُحسنة المعروفة بـ ” باترويت أدفانسيد ” ، وذلك للعام الملي 2018.

ويشمل عقدها مع المملكة عدة تطويرات مبادرة تخفيض التكلفة وما يرتبط بذلك من معدات الدعم الأرضي في المملكة، ومن المتوقع الانتهاء من كلا العملين بحلول 28 فبراير 2023.