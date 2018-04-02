بالفيديو.. فنانة مصرية تستغيث بالرئيس السيسي: أنا بموت

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المصرية أمل رزق، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” تستغيث من خلاله بفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها في الساعات الماضية.

وأظهر مقطع الفيديو، الفنانة وهي داخل سيارة في حالة إعياء شديدة، وأكدت أنها منذ الثالثة فجر من الإثنين وهي تبحث عن مكان متاح داخل الرعاية المركزة، مشيرة إلي أنها توجهت بصحبة زوجها إلى أكثر من مستشفى، ولكنها لم تجد مكاناً داخل الرعاية المركزة، وفي بعض المستشفيات لم يكن هناك أطباء مستيقظون من أجل متابعة حالتها.

ووجهت أمل رسالة قائلة ” أنا أمل رزق يا جماعة ومش لاقيه دكتور في المستشفى.. أعمل أيه؟، ده احنا مصر.. يا ريس.. أنا بناشد وزير الصحة أنا بموت ومش لاقيه حد ينقذني.. ومش لاقيه سرير في الرعاية.. الحقونا يا ناس ” .