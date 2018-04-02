” إليسا ” تنفي خلافاتها مع أحلام

نورة الشهري (صدى):

نفت الفنانة ” إليسا، اليوم الإثنين، خلافاتها مع الفنانة أحلام، مؤكدة إنها على علاقة جيدة معها، وتتابعها على موقع تبادل الصور انستجرام.

وقالت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لم ألغِ متابعة أحلام، وقد حصل ذلك بالخطأ، وقمت بمتابعتها مرة أخرى، نحن في علاقة جيدة جدا، اذهبوا وأوجدوا شيئا آخر لتكتبوا عنه.

ويذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بخبر نشرته إحدى الصفحات الساخرة، مفاده أن الفنانة اللبنانية إليسا قد ألغت متابعتها لحساب صديقتها الفنانة أحلام على موقع التواصل انستجرام.