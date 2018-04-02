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بالفيديو.. رد فعل صادم لعجوز تجرب مساج السمك لأول مرة

بالفيديو.. رد فعل صادم لعجوز تجرب مساج السمك لأول مرة
واشنطن(صدى):

أُصيبت عجوز أمريكية تٌدعى ” جاكي ، 68 عاماً ” ، بنوبة ضحك ، خلال خوضها تجربة مساج الأسماك للمرة الأولى .

وظهرت جاكي وهي تدخل في نوبة ضحك عندما ذهبت إلى منتجع بولاية كنتاكي الأمريكية برفقة زوجها وابنتها ووضعت قدمها في حوض مليء بالأسماك.

من المعروف أن مساج الأسماك يحظى بشعبية كبيرة مؤخرا كعلاج بديل لأدوات التجميل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4333 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 42 دقيقة

هذا فوترشورب سمك صناعي يشتغل بالكهرب ماتنطلي علينا

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