” نسما ” تعلن وظائف إدارية شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس وحدة شؤون الموظفين (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– مسؤول اشتراكات مؤسسة التأمينات الاجتماعية (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– منسق محاسب (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــــا)