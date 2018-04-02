دراسة تؤكد ركوب الدراجة يقوي جهاز المناعة

لندن(صدى):

أثبتت دراسة بريطانية حديثة، أن 125 من محبي ركوب الدراجة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 – 79 عامًا ، يتمتعون بجهاز مناعي في قمة صحته.

كما أوضحت الدراسة، أن ركوب الدراجة يجعلهم أكثر إنتاجية للخلايا ” تى” من قبل الغدد الليمفاوية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتحركون، وهناك غدة صماء تقع فى القصبة الهوائية العضو الذى ينتج هذه الخلايا تتحكم فى الغدد اللميفاوية ” تي “.