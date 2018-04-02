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دراسة تؤكد ركوب الدراجة يقوي جهاز المناعة

دراسة تؤكد ركوب الدراجة يقوي جهاز المناعة
لندن(صدى):

أثبتت دراسة بريطانية حديثة، أن 125 من محبي ركوب الدراجة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 – 79 عامًا ، يتمتعون بجهاز مناعي في قمة صحته.

كما أوضحت الدراسة، أن ركوب الدراجة يجعلهم أكثر إنتاجية للخلايا ” تى” من قبل الغدد الليمفاوية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتحركون، وهناك غدة صماء تقع فى القصبة الهوائية العضو الذى ينتج هذه الخلايا تتحكم فى الغدد اللميفاوية ” تي “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45001 ] نشر منذ 33 دقيقة

طيب ,,

,, سيكل ابو ثلاث كفرات ينفع …؟؟

[ عدد التعليقات: 4333 ] نشر منذ 22 دقيقة

حسناً *!!
*
أعتقد أنه ينفع يا العميد*!! ههههه

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