دراسة تؤكد ركوب الدراجة يقوي جهاز المناعة
أثبتت دراسة بريطانية حديثة، أن 125 من محبي ركوب الدراجة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 – 79 عامًا ، يتمتعون بجهاز مناعي في قمة صحته.
كما أوضحت الدراسة، أن ركوب الدراجة يجعلهم أكثر إنتاجية للخلايا ” تى” من قبل الغدد الليمفاوية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتحركون، وهناك غدة صماء تقع فى القصبة الهوائية العضو الذى ينتج هذه الخلايا تتحكم فى الغدد اللميفاوية ” تي “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45001 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيب ,,
,, سيكل ابو ثلاث كفرات ينفع …؟؟
رااايق[ عدد التعليقات: 4333 ] نشر منذ 22 دقيقة
حسناً *!!
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أعتقد أنه ينفع يا العميد*!! ههههه