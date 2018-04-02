بالفيديو.. أغرب تقليد للمصلين بعيد الفسح للتخلص من خطاياهم

مكسيكو(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أحتفال غريب لمجموعة من الأشخاص بالمكسيك ، حيث اقدموا على ضرب بعضهم البعض بالسوط .

ويعود الاحتفال الغريب بعيد الفصح بالمكسيك إلى القرن السادس عشر والذي يعتقدون أنه يحررهم من خطاياهم، فيخرج المصلون الكاثوليك إلى الشوارع ببلدة سولتيبيك لضرب بعضهم البعض مظهرين الندم على خطاياهم.

ويأمل رجال الدين أن ينفذ المصلون الأصغر سنا تلك الطقوس حفاظا على عدم ضياعها.