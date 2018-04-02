خادم الحرمين يهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق لفخامته، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.