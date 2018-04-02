” تغريدات ” تؤكد دعم رموز النظام القطري لحكم داعش

طلال الغامدي(صدى):

قام نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، باستعادة سلسلة من التغريدات، التي سبق وأن نشرها حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي في قطر حاليًا، ومدير إدارة التجهيز والإمداد باللجنة الأوليمبية القطرية سابقًا، عام 2014، التي تحمل مضمونًا خطيرًا، يُعبر عن دعم رموز النظام القطري ومباركتهم لحكم ” الدواعش ” .

ووفقًا لما جاء في التغريدات، تغزل ” المهندي ” في تنظيم ” داعش ” الإرهابي، معتبرًا أن الموصل مع مطلع عهدهم، كان لها بريق خاص، قائلًا في تغريدة له بتاريخ 7 يوليو 2014: ” صورة لمدينة الموصل، في العراق قبل الإفطار، حكم ثوار العراق أرجع للموصل، بريقها وانتشلها من قبضة إيران ” .

حيث جاءت تغريدته بعد 3 أيام فقط، على إعلان تنظيم ” داعش ” ، من مدينة الموصل في العراق، عن قيام ما يسمى بـ ” الخلافة الإسلامية ” ، في صيف 2014، ومبايعة التنظيم زعيمه أبو بكر البغدادي، بعد تنصيب نفسه ” خليفة للمسلمين ” .

وفي 16 يونيو 2014، وبعد أيام قليلة من إعلان ” داعش ” دخوله مدينة الموصل، بعد انسحاب مفاجئ من قوات الجيش العراقي، احتفى ” المهندي ” بهجوم التنظيم على سجن ” تلعفر ” بمدينة نينوى في بغداد، قائلًا: ” الحمد لله، الثوار يحررون 716 سنيًّا من سجن تلعفر، من بينهم 52 امرأة و4 أطفال بينهم رضيعة ” .

يجدر الإشارة أيضًا إلى أن ” المهندي ” ، وقف ضد عمليات استعادة الموصل، من قِبل القوات الحكومية العراقية من تنظيم ” داعش ” ، والتي أطلقها مطلع أكتوبر 2016، وعلق على نبأ مشاركة 140 ألف مقاتل، بعملية تحرير الموصل، في تغريدة له مدونة في أكتوبر 2016 قائلًا: ” هؤلاء استعدوا لما هو أكبر من الموصل ” .

ء