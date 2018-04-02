إخلاء مدرسة بعد اشتعال حريق بغرفة المعلمات في الخبر

نايف السالم(صدى):

تمكنت إدارة مدرسة ” المدار ” العالمية بمحافظة الخبر، اليوم الاثنين، من إخلاء المبنى الخاص بها من الطالبات، وذلك إثر نشوب حريق محدود، اندلع بغرفة المعلمات التي تقع بالدور الثالث من مبنى المدرسة.

ومن جانبه، أعلن سعيد الباحص، المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية، نشوب حريق محدود ومنحصر، في غرفة خاصة لاستراحة المعلمات، بمدرسة المدار العالمية في الخبر.

وأشار ” الباحص ” ، إلى أنه تم نقل الطالبات و منسوبات المدرسة على الفور إلى منطقة الإخلاء بنجاح تام، فيما تم إبلاغ الدفاع المدني الذي تواجد سريعًا، وقام بإخماد الحريق والسيطرة عليه.

ولفت المتحدث باسم ” تعليم الشرقية ” ، إلى أنه لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، سوى بعض الكثافة الدخانية التي نتجت عن الحريق.