بالصور.. أول اختلاط بين الرجال والنساء في جامعة الإمام بالرياض

عادل الحربي(صدى):

كشف عدد من الصور التي نشرها أحمد الركبان، المستشار الإعلامي لمدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمتحدث الرسمي للجامعة، لورش العمل التي تسبق فعاليات ” المؤتمر السعودي للتعليم الطبي ” ، الذي تنظمه كلية الطب بالجامعة، عن أول اختلاط بين الأطباء والطبيبات المشاركات في ورش العمل بالجامعة، فضلًا عن ظهور مشاركات ” متبرجات ” داخل القاعة.

حيث تعد هذه هي المرة الأولى من نوعها، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، التي يظهر فيها الرجال مع النساء مختلطين في قاعة واحدة، وذلك خلال ورش العمل الخاصة بالمؤتمر التي تنظمه إحدى كليات الجامعة.

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الجامعة، أن ” المؤتمر السعودي للتعليم الطبي ” ، سيتم افتتاحه غدًا الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام، وعضو هيئة كبار العلماء، حيث تستمر فعالياته التي تقام بفندق ” مداريم كراون ” بالرياض، حتى الخميس المقبل.