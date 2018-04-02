بالصور.. أول اختلاط بين الرجال والنساء في جامعة الإمام بالرياض
كشف عدد من الصور التي نشرها أحمد الركبان، المستشار الإعلامي لمدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمتحدث الرسمي للجامعة، لورش العمل التي تسبق فعاليات ” المؤتمر السعودي للتعليم الطبي ” ، الذي تنظمه كلية الطب بالجامعة، عن أول اختلاط بين الأطباء والطبيبات المشاركات في ورش العمل بالجامعة، فضلًا عن ظهور مشاركات ” متبرجات ” داخل القاعة.
حيث تعد هذه هي المرة الأولى من نوعها، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، التي يظهر فيها الرجال مع النساء مختلطين في قاعة واحدة، وذلك خلال ورش العمل الخاصة بالمؤتمر التي تنظمه إحدى كليات الجامعة.
ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الجامعة، أن ” المؤتمر السعودي للتعليم الطبي ” ، سيتم افتتاحه غدًا الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام، وعضو هيئة كبار العلماء، حيث تستمر فعالياته التي تقام بفندق ” مداريم كراون ” بالرياض، حتى الخميس المقبل.
خديجه[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 26 دقيقة
واخيرا ابتدت تأخذ المرأهل حقوقها
الحربي[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 8 دقائق
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، ⬅️ أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شَر ماخلق 🔥🔥🔥
أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شَر ماخلق 🔥🔥🔥
أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شَر ماخلق 🔥🔥🔥
⬅️ أعوذ بِاللّه من الخبث ⬅️ والخبائث 🔥🔥🔥
مع وافر المحبة .
will[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
طيب وين المشكله في الموضوع تعليم طبي يعني لازم رجال فقط مادري ليش تثار مثل هذي المواضيع ناس واعيه ومثقفه وجالسه تفيد البلد لاتنشر الفتن في مواضيعك
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 3 دقائق
يعني فرحان
كل واحد مسؤل عن اهله وايى واحد سن سنة سيئة يلقى حسابه عند الله