قائد معهد استخبارات وأمن القوات المسلحة يفتتح برنامج للوقاية من المخدرات

سعيد العجل(صدى):

افتتح قائد معهد استخبارات وامن القوات المسلحة اللواء الركن/ الحسن بن عبدالله الحفظي بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة صباح هذا اليوم ، برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات بمعهد استخبارات وأمن القوات المسلحة والذي تنظمه إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة رحب من خلالها بالضيوف والجهات المشاركة في افتتاح برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات بمعهد استخبارات وامن القوات المسلحة وتقدم بالشكر لسعادة رئيس هيئة إدارة القوات المسلحة و البرنامج وفقاً للتوجيهات الكريمة بالحرص على مثل هذه البرامج.

والقى مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة العميد الركن سطم فارس بن طوالة كلمة استعرض فيها انتشار ظاهرة المخدرات على المستوى الدولي، مشيراً إلى تنبه القيادة الرشيدة – حفظها الله – لهذا الأمر من خلال محاربة ظاهرة المخدرات في الداخل والحيلولة دون دخولها البلاد .

فلقد اصبحت مشكلة المخدرات مشكلة عالميه خطيرة وخطراً حقيقياً على المجتمع الدولي الذي استشعر الأخطار الناتجة عن انتشارها فبدأت الجهود حثيثة لدرء خطرها والتصدي لمكافحتها.

من جانبه قدم مدير مركز القوات المسلحة للرعاية النفسية بالطائف العقيد الطبيب فواز بن صبيان العتيبي, إيجازاً عن البرنامج وآليته والهدف منه في زيادة التوعية لأفراد القوات المسلحة، مبيناً أن البرنامج صمم وفق إستراتيجية تخصصية شاملة ووفق أطار زمني، للوحدات العسكرية كافة.

بعد ذلك تسلم قائد معهد استخبارات وأمن القوات المسلحة درعاً من إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة, ثم افتتح قائد معهد استخبارات وامن القوات المسلحة المعرض المصاحب لفعاليات البرنامج .

ويشمل البرنامج الذي سيستمر ثلاثة أيام العديد من الجلسات التي تسلط الضوء على ماهية المخدرات وأضرارها، ومفهوم الإرشاد الوقائي ، ودور المعهد في الوقاية من الإدمان، والعلاقات الإنسانية في بيئة العمل, والتدخين وعلاقته بتعاطي المخدرات بين المراهقين، إضافة إلى الأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، وأشكال التدهور النفسي والمعرفي الناتج عن التعاطي الى جانب الإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات الجدير بالذكر أن البرنامج المصاحب يشهد مشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الحرس الوطني والهيئة العامة لمصلحة الجمارك .