ضبط 22 كرز تبغ مهرب في مركبة نقل معلمات بالخفجي

خالد الظفيري(صدى):

استغل قائد إحدى المركبات نقله لعدد من المعلمات السعوديات إلى الكويت في تهريب 22 كرزًا من علب الدخان، موزعة داخل أجزاء من المركبة؛ ليكتشف أمره بعد الاشتباه به.

حيث ضبط جمارك منفذ الخفجي السعودي والنويصيب الكويتي، العلب المهربة، وتم مصادرتها والقبض على قائد المركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن الجدير بالذكر، إنه تم العثور سابقًا على كميات من الدخان المهرب بأحد المركبات المخصصة لنقل المعلمات السعوديات إلى الكويت؛ حيث أن تلك ليست الضبطية الأولى من نوعها.