رسميا.. ” السيسي ” يفوز بولاية رئاسية ثانية باكتساح

القاهرة(صدى):

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الاثنين، عن فوز الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية بنسبة 97.8 من إجمالي أصوات الناخبين.

وأضاف رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي عصر اليوم، أن 24 مليون و 254 ألف و 152 مصري شاركوا في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن العملية الانتخابية سارت على ما يرام دون تسجيل أي مخالفات.

وأوضح أن عدد المقيدين بقاعد البيانات 59 مليوناً 78 ألفاً و138 ناخباً، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الخارج 157 ألفا و60 ناخباً، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل 24 مليونا و97 ألفاً و92 ناخباً، وعدد من أدلوا في الداخل والخارج 24 مليونا و254 الفا و152 ناخباً بنسبة 41.05%”.

كما أكد أن الهيئة مارست دورها بالشكل القانوني والدستوري، وبمنتهى الحياد وتمت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية بدأت بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس الماضي، والتصويت في الانتخابات بالداخل تم أيام 26 و27 و28 مارس الماضي، وتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وإعلان المؤشرات المبدئية للحصر العددي للأصوات في اللجان العامة.