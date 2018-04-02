على رأسهم عمرو بركات واللافي.. الشباب يستغنى عن الأجانب

ماجد محمد(صدى):

قررت إدارة نادي الشباب إنهاء التعاقد مع عدد من لاعبيها خلال الفترة المقبلة؛ وإيجاد بدائل لضمها للقائمة.

وتفكر الإدارة في الاستغناء عن كلا من العراقي سعد عبد الأمير، والليبي مؤيد اللافي، والمصري عمرو بركات والتشيلي سبيستيان أوبيلا؛ نظرًا لعدم تقديم المستوى المأمول منهم منذ قدومهم إلى الفريق.

وأشارت مصادر إلى أن الإدارة تفكر في عدم التفريط في كل من الجزائريين محمد بن يطو، وجمال الدين بن العمري، إضافة إلى فاروق بن مصطفى، الحارس التونسي.

وكانت إدارة الشباب نجحت في احتواء أزمة بن يطو مع النادي على خلفية تلقيه خطابًا من فيفا يمكِّن اللاعب من فسخ عقده مع النادي العاصمي لعدم تسلمه رواتب أربعة أشهر.