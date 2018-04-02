رجل يعتدى على أسرته بالساطور.. والدوريات الأمنية تنقذهم في الوقت المناسب

أبها(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة محايل، في إنقاذ أم وطفليها من الموت، عقب اعتداء والدهما عليهم بالساطور وهو في حالة غير طبيعية.

جاء ذلك بعد توجيه الابن، نداء استغاثة إلى غرفة العمليات عبر الاتصال بهم، وبالتالي انطلقت الدوريات الأمنية فوراً لإنقاذ الأسرة من اعتداء الوالد الذي أسفر عنه إصابة الزوجة وحالة نفسية انتابت الطفلين وهما ” ولد وبنت ” .

ونقلت الدوريات الأمنية، الزوجة صاحبة الـ42 عاماً إلى مستشفى محايل العام بعد صابتها في الرأس واليدين اليمنى واليسرى، إلى أن أصبحت حالتها مستقرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب وتحرير الأم والطفلين في زمن قياسي، بالإضافة إلى الأداة المستخدمة في العملية.