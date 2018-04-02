اعتماد أسماء المرشحون لوظيفتي ” فني إسعاف ” و ” طب طوارئ ” بالهلال الأحمر

عادل الحربي(صدى):

أعلن الدكتور محمد القاسم، رئيس هيئة الهلال الأحمر، اليوم الاثنين، اعتماده لأسماء المرشحين على وظيفتي ” فني إسعاف ” ، و ” طب طوارئ ” ، حيث تمت الموافقة على تعيين 142 مرشحًا لهاتين الوظيفتين.

وأوضح ” القاسم ” ، أن هذا القرار جاء بناءً على ما عرضه المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة شغل الوظائف الصحية، من احتياج الهيئة إلى شغل هاتين الوظيفتين المشمولتين بلائحة الوظائف الصحية، لافتًا لاجتياز 145 مواطنًا من المتقدمين للمسابقة الوظيفية المعلنة لعام 1439هـ، واكتمال مسوغات تعيين 142 من هؤلاء المرشحين.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الإدارة العامة للتدريب، تبلغ المرشحين بموعد ومكان البرنامج، وتصرف بدلات العمل الخاصة بالميدان ” بدل ميدان، بدل قيادة سيارة إسعاف ” ، عند مباشرتهم العمل الميداني في مراكز الإسعاف.

فيما ناشد ” القاسم ” الإدارات الموجهين إليها بعد توزيعهم وتحديد أماكن عملهم في مراكز الإسعاف مسؤولية، بإيقاف راتب وبدلات من لن يُعدِّل مهنته خلال شهرين من تاريخ المباشرة، مشيرًا لضرورة صرف بدل تعيين لكل مرشح من هؤلاء المعينين، وذلك وفقًا للمادة (27/10) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك في حالة عدم أسبقية الصرف لهم.

حيث بدأت قائمة المرشحين، بالمرشح محمد مفرح علي التليدي، وانتهت بالمرشح نايف مدعث محمد الدوسري، وجاءت الأسماء التي قد تم اعتمادها من قِبل رئيس هيئة الهلال الأحمر، فيما يلي: