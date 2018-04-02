” معنفة أبها ” تفجر مفاجأة جديدة
أنكرت الزوجة صاحبة الـ25 عامًا، تعرضها للتعنيف من زوجها في أبها، بينما أكد الزوج أن مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” مفبرك ” وتم تركيب صوت صراخ عليه ليوحي بأن زوجته تتعرض للضرب.
وقالت الزوجة أنها كانت بصحة وحالة طيبة، حين فوجئت هي والزوج بدخول الجهات الأمنية بيتهما، لافتة إلى أن مقطع الفيديو غير صحيح وتم تركيبه لأهداف غير معلومة.
وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر أنه تم اصطحاب الزوج والزوجة للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة في مثل هذه الحالات، بينما خرج الزوجان من المستشفى وهما بصحة جيدة، إلا أنهما كانا بحالة صدمة مما حدث.
وأشارت إلى أن الجهات الأمنية في منطقة عسير والحماية الاجتماعية لا تزال تحقق في كافة ملابسات القضية لمعرفة مصدر المقطع المتداول وهوية المرأة التي بلغت عن حالة تعنيف وأسباب الواقعة، بالإضافة إلى تحديد الجهة المستفيدة من هذه الإثارة.
الحربي[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، تمّت خرفنة الجهات الأمنية بنجاح 😂😂😂 👮🏻👮🏻👮🏻😂😂😂
أتمنى من الجهات الأمنية التريث في المرّة القادمة وعدم الإنجراف خلف هؤلاء المتخلفين والمخالفين
لنظام الإقامة والعمل (( وأمن الحدود )) ، مخلَّفات شعائر الحجّ والعمرة 😂😂😂 ، وعدم تصديقهم
وعدم الوثوق بمقاطع الفيديو التي يبثونها ⬅️⬅️⬅️ إلا بَعْد التدقيق في محتواها والتثبت من صحتها ⬇️⬇️
حتّى لاتقوم الجهات الأمنية 👮🏻 بترويع الآمنين ؛ كما حدث لِهَذَا الزوج وزوجته ✍🏻✍🏻✍🏻
كَذَلِك الحفاظ علَى هيبة ⬅️⬅️⬅️ الجهات الأمنية ➡️➡️➡️ في التأني السلامة✌🏻✌🏻👮🏻👮🏻✌🏻✌🏻
أما مخلَّفات شعائر الحجّ والعمرة 😂😂😂 هُم مَن بثوا هَذَا المقطع الخبيث كخباثتهم وغدرهم⬇️⬇️⬇️
لنشر الرذيلة ⬅️⬅️⬅️ نزع الولاية من الرجل ، ووضع القوامة بَيْد المرأة ➡️➡️➡️ و إزعاج السلطات 👮🏻😂
مع وافر المحبة .
ماوكلي[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 51 دقيقة
يمكن الصوت ماهو تعنيف من زود التكييف لأن كلمة خلاص بمعنى الاكتفاء وكلمة حرام معناها تعذيب الرجاء التأكد من نوع الصراخ قبل الهجوم