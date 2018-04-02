” معنفة أبها ” تفجر مفاجأة جديدة

أبها(صدى):

أنكرت الزوجة صاحبة الـ25 عامًا، تعرضها للتعنيف من زوجها في أبها، بينما أكد الزوج أن مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” مفبرك ” وتم تركيب صوت صراخ عليه ليوحي بأن زوجته تتعرض للضرب.

وقالت الزوجة أنها كانت بصحة وحالة طيبة، حين فوجئت هي والزوج بدخول الجهات الأمنية بيتهما، لافتة إلى أن مقطع الفيديو غير صحيح وتم تركيبه لأهداف غير معلومة.

وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر أنه تم اصطحاب الزوج والزوجة للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة في مثل هذه الحالات، بينما خرج الزوجان من المستشفى وهما بصحة جيدة، إلا أنهما كانا بحالة صدمة مما حدث.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية في منطقة عسير والحماية الاجتماعية لا تزال تحقق في كافة ملابسات القضية لمعرفة مصدر المقطع المتداول وهوية المرأة التي بلغت عن حالة تعنيف وأسباب الواقعة، بالإضافة إلى تحديد الجهة المستفيدة من هذه الإثارة.