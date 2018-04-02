خلال 5 دقائق.. جماهير الزعيم تحجز 15 ألف تذكرة للكلاسيكو

نواف السالم(صدى):

حقق جماهير الزعيم، اليوم الاثنين رقم قياسي؛ في أعقاب طرح تذاكر مواجهة الهلال والأهلي في إطار دوري المحترفين.

وحجز الجماهير خلال الـ 5 دقائق الأولى 15 ألف تذكرة، وهو عدد ضخم في وقت قياسي.

يجدر الإشارة إلى أن تذاكر الكلاسيكو متاحة عبر موقع هنا ، وبلغت أسعار التذاكر: : موحد 20 ريال فضي 1,050 ريال ذهبي 1,575 ريال.

ويذكر أنه ستكون التذاكر خلف المرميين مجانية في لقاء الكلاسيكو وفقًا لقرار الهيئة العامة للرياضة.